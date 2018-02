Aveux de Nordahl Lelandais dans l'affaire Maëlys : qui est son avocat Me Alain Jakubowicz ?

Ces procès le font connaître. Par la suite, il prendra en main un certain nombre d’affaires très médiatiques. Il sera l’avocat en 2005 des victimes de la catastrophe du tunnel du mont Blanc puis de celles du crash du vol Rio-Paris AF447 en 2009. En 2015, il prend la défense de Karim Benzema dans l’affaire de chantage présumé à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015.





Et c'est en septembre dernier qu'il devient le conseil de Nordahl Lelandais, suspect numéro 1 dans l’affaire de la disparition de Maëlys. Jusqu'aux aveux de son client, il va tout faire, et notamment dans les médias, pour attaquer la chronologie de la nuit de la disparition de la fillette établie par le procureur et les juges.