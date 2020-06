Avocats surveillés dans l'affaire des "écoutes" : Sarkozy demande "la vérité" sur ces "manquements"

L'existence de cette enquête, parallèle aux investigations dans l'affaire dite des "écoutes", était connue et dénoncée de longue date par la défense de l'ancien président et de son conseil, mais pas son contenu ni l'ampleur de la surveillance de tous ces avocats. "En conséquence, toute la vérité doit être établie sur les circonstances qui ont permis cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements", a ajouté l'ancien Président.

Selon l'hebdomadaire, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) ont épluché les factures détaillées de nombreux ténors du barreaux et de leurs collaborateurs, parmi lesquels Mes Eric Dupond-Moretti, Jean Veil, Jacqueline Laffont ou Hervé Témime, mais aussi d'une magistrate ou des lignes fixes du PNF. Certains ont même été géolocalisés. Sur LCI, Eric Dupond-Moretti a dénoncé des "méthodes barbouzardes" et annoncé qu'il souhaitait porter plainte.