VIDÉO - Avocats espionnés par le parquet : "On ne va pas en rester là", assure Me Hervé Témime

"En tant qu'avocat de Thierry Herzog, j'ai eu connaissance de cette enquête préliminaire en janvier 2020, dissimulée pendant des années à la défense de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog et je suis tombé de l'armoire" avoue l'avocat. "J'ai été surpris par la débauche de moyens délirants pour essayer de trouver la taupe, par les moyens mis en place à l'égard d'avocat témoignant du mépris absolu du secret professionnel ; ce qui est une lourde erreur commise par certains magistrats du parquet national financier". Des conditions qui, selon lui, fragilisent beaucoup l'accusation sur le fond, "maintenu artificiellement en vie". Les avocats espionnés ont pour point commun d'avoir été, de près ou de loin, en contact avec Me Herzog le 25 février 2014, jour où lui et Nicolas Sarkozy auraient, selon les enquêteurs, compris que la fameuse ligne téléphonique "Paul Bismuth" était écoutée.

Selon l'hebdomadaire , afin de retrouver la taupe éventuelle au sein de la magistrature qui aurait fait fuiter l'existence d'écoutes visant Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) ont un temps épluché les factures téléphoniques détaillées ("fadettes") de nombreux ténors du barreaux et de leurs collaborateurs. Parmi eux, Mes Eric Dupond-Moretti, Jean Veil, Jacqueline Laffont, Pierre Haïk, Marie-Alix Canu-Bernard ou encore Hervé Témime, invité ce vendredi sur LCI.

Au lendemain de ces révélations, le très médiatique Me Eric Dupond-Moretti a annoncé sur LCI son intention de porter plainte. Le bâtonnier Cousi a décidé d'engager une action au nom de l'Ordre des avocats de Paris, affirmant avoir demandé au célèbre pénaliste Henri Leclerc "de bien vouloir réfléchir, au sens procédural, à quelle action engager".

Quid du cabinet Témime ? "Le bâtonnier a demandé à Maître Henri Leclerc d'envisager des actions à entreprendre civiles et pénales, je comprends parfaitement la démarche de Maître Dupond-Moretti et pour ma part je suis l'avocat de Thierry Herzog, indépendamment du fait que mes fadettes étaient examinées, et je me rendrai à l'avis de Hervé Leclerc en qui j'ai toute confiance."

"Il va y avoir une suite", assure-t-il, "mais elle va être donnée dans le cadre de la défense de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog" : "Ma personne s'efface car je défends Thierry Herzog et ce sont ces droits qui ont été bafoués. On ne va pas en rester là mais ce qui m'importe le plus, c'est de défendre Thierry Herzog accusé de faits injustement. Ce qui m'a personnellement le plus intéressé et touché, c'est la réaction de très nombreux magistrats qui sont venus vers moi pour s'indigner, stupéfaits de ce qui a pu se passer. Le fonctionnement dénoncé là n'est pas celui de la justice française ni même de tous les parquets de France."