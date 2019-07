Soupçons de fuites au bac : un surveillant, sa femme et deux candidats mis en examen

F. né en 1982 tout comme sa compagne, serait un surveillant du lycée Ozar-Hatorah de Créteil (Val-de-Marne). Selon Le Parisien, il aurait "reconnu avoir confié l'intitulé d'un sujet de géographie à un élève"." Quelques jours plus tard, il a photographié l'épreuve de mathématique avant de la transmettre à un ou deux élèves du lycée Ozar-Hatorah. Le cliché, largement diffusé ensuite, avait été pris au sein du lycée Ozar-Hatorah – qui accueillait des épreuves du bac – où les sujets étaient censés être gardés dans un coffre jusqu'au jour J, précisent nos confrères.





On ignorait ce samedi comment F. avait pu accéder aux sujets. A-t il pu ouvrir le coffre ou les sujets avaient-ils été déplacés en amont? On l'ignorerait encore ce samedi. Concernant le mobile, selon le quotidien, "F. a en effet nié toute velléité commerciale. Il a juste admis avoir reçu un peu d'argent en guise de remerciements".





"Mon client a été pris en tenaille entre la situation d’un établissement privé qui a besoin de résultats, et des élèves avec qui il cultive une proximité au quotidien et qu’il peut contacter facilement ", a indiqué Me Samuel Habib, avocat du suspect.