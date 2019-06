Balkany : le coupable idéal ?

La sentence a été levée pour Patrick Balkany. Le parquet national financier l'a sanctionné à sept ans de prison ferme. Pour son avocat Me Eric Dupond-Moretti, c'est une "sentence disproportionnée" et Geoffroy Lejeune est de son avis. Étant donné qu'on a vulgarisé depuis des années que c'était un fraudeur et un voleur, il est devenu le coupable idéal. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il est innocent. Ce fait grave cache deux vrais sujets auxquels il faudrait réellement se pencher. De quoi s'agit-il ?



