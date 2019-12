Sur la bassin d'Arcachon, une cabane de dégustation d'huîtres poursuivie pour activité illégale

LE WE 13h

Fabrice Vigier et son épouse, ostériculteur à Gujan-Mestras (Gironde), ont été parmi les tous premiers à créer une activité de dégustation d'huîtres sur le bassin d'Arcachon. Leur cabane a été progressivement aménagée pour satisfaire une demande grandissante. Seulement, certains restaurateurs voient cette activité comme une concurrence déloyale.

Le couple, qui récolte 40 tonnes par an d’huîtres et qui se base sur un arrêté préfectoral de 2011 les autorisant à proposer leur production à la dégustation ainsi qu'à vendre quelques crustacés, du pâté et du vin mais aucun plat chaud, est désormais poursuivi par l'Urssaf. Cette dernière leur reproche de mener une activité de restauration. L'administration leur réclame près de 400 000 euros d'arriérés de charges.