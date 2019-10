Belgique : avis favorable du parquet pour une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux

AFFAIRE DUTROUX - Le parquet de Bruxelles a émis ce jeudi 17 octobre un "avis favorable" à une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux, emprisonné depuis 2004. Si elle est accordée par le tribunal de l'application des peines, elle pourrait ouvrir la voie à une demande de libération conditionnelle de la part du criminel.

Après l'avis favorable rendu par le parquet de Bruxelles, c'est au tour du tribunal de l'application des peines (TAP) de se pencher le 28 octobre sur la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux. Le criminel belge, condamné à la prison à perpétuité pour l'enlèvement, le viol de six petites et jeunes filles et le meurtre de quatre d'entre elles, n'a pas été examiné depuis son procès en 2004.

À l'époque, il avait été décrit comme un "vrai psychopathe", "pervers narcissique" et "manipulateur". Son médecin Michel Manage avait par ailleurs déclaré en 2013 à la RTBF que Marc Dutroux n'avait pas changé en seize ans de détention.