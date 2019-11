Bernard Tapie réagit sur LCI à la publication de sa nécrologie par "Le Monde" : "Il faut le prendre avec humour"

Et le premier concerné, comment a-t-il réagi en apprenant la publication de sa nécrologie ? "J'ai réagi en plaisantant", a témoigné Bernard Tapie vendredi matin sur LCI. "Quand on se bat comme moi pour qu'elle n'arrive pas et que quelqu'un l'annonce alors qu'elle n'a pas encore eu lieu, il vaut mieux le prendre avec humour", a réagit l'homme d'affaires, sur LCI. "Par contre autour de moi, il y avait des gens attristés (...)", confie-t-il.

"Je n'ai pas été choqué", ajoute l'homme d'affaires. "Je crois franchement que c'était une bourde technique, car au Monde, il y a des gens qui n'auraient pas accepté qu'on la publie sans être certain qu'elle ait eu lieu." Et Bernard Tapie de poursuivre, plus ironique, au sujet des deux journalistes qui ont écrit sa "nécro" : "Il va y en avoir pas mal qui vont être contents quand ça va arriver, parce qu'ils y ont participé pas mal (...) Les médecins m'ont dit de croire en les dictons populaires qui disent qu'il ne faut pas se faire de bile ou de mauvais sang. Les deux qui ont annoncé ça, ils ont pas mal participé à la création de ma bile et de mon mauvais sang".

"J'ai lu la fin, où ils font référence à la possibilité de m'attribuer tout ce qu'on peut m'attribuer, depuis la gentillesse jusqu'à la truanderie", conclut l'homme d'affaires. "Mille Vies, pourquoi pas", dit-il, faisant référence au titre de l'article. "Mais c'est vrai qu'ils ont été très durs avec moi, avec la polémique pénale (...) J'ai appelé les auteurs, deux types que j'aime bien, qui ont du talent, qui font du fric avec des livres qui leur rapportent pas mal d'argent. Alors quand on me demande comment je peux fréquenter ces gens-là, je cite le même auteur : j'hésite entre le paradis et l'enfer parce que j'ai des amis partout."