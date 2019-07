Bernard Tapie relaxé : une surprise générale

Le jugement de Bernard Tapie a surpris tout le monde. Accusés d'avoir truqué l'arbitrage, l'homme d'affaires et les autres prévenus du procès ont tous été relaxés. Jugé pour complicité, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a lui aussi été blanchi. Alors que l'accusation n'avait rapporté aucune preuve de manœuvre frauduleuse de la part de Bernard Tapie, le choix du tribunal arbitral est parfaitement fondé. Malgré cette décision pénale extrêmement favorable, la décision civile le condamne à restituer la somme de 403 millions d'euros.



