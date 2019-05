Besançon : ce qu'il faut savoir sur l'affaire de l'anesthésiste soupçonné d'empoisonnements

Des soupçons aux témoignages, des investigations aux découvertes, des incriminations publiques aux démentis... dès sa révélation au grand jour, l’affaire dite de l'anesthésiste "empoisonneur" de Besançon a suscité stupeur et effroi. Après deux ans d'enquête préliminaire, menée sous le sceau du plus grand secret selon la volonté du parquet, elle a connu un rebondissement ce jeudi avec une nouvelle mise en examen du principal protagoniste, laissé libre sous contrôle judiciaire - mais le parquet a fait appel de cette décision. Alors que des dizaines de nouveaux cas suspects ont été portés à la connaissance de la justice, dont 17 nouveaux cas d'empoisonnement ayant entraîné 7 décès retenus à l'encontre du médecin, le dossier connaît une ampleur plus vertigineuse encore.





LCI revient sur les étapes clés de ce qui s'annonce déjà comme un feuilleton judiciaire à rallonge et au dénouement incertain.