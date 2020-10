Bitcoins : épilogue judiciaire pour Alexander Vinnik, soupçonné d’être derrière le rançongiciel Locky

Certaines d’entre elles, pour récupérer leurs données, ont payé la rançon. Le montant total versé est estimé à environ 135 millions d’euros, au cours du bitcoin de l’époque. "A ce préjudice direct pour certains, il faut ajouter la perte d’exploitation et le matériel informatique racheté par ailleurs", souligne Me Grégory Lévy, avocat de deux de ses consœurs qui se sont constituées parties civiles. Elles évaluent à près de 50.000 euros le montant des dommages causés par ce virus Locky au sein de leur cabinet.

Il lui est par ailleurs reproché d’avoir organisé, via la plateforme BTC-e, le système de blanchiment qui a permis de récupérer les rançons des victimes et de transformer cette monnaie virtuelle en devises réelles grâce à un réseau sophistiqué de portefeuilles numériques anonymes. Les investigations de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI) de la police judiciaire parisienne ont permis de remonter près de 200 victimes françaises sur les années 2016 et 2017 – plus de 5.700 victimes attribuées dans le monde entier.

Les enquêteurs spécialisés ont tenté de remonter la piste des versements en bitcoin réalisés par les victimes. Mais ils se sont heurtés à l’opacité du transfert des fonds et à l’anonymat recherché par le ou les escrocs. C’est surtout l’arrestation d’Alexander Vinnik, en juillet 2017 sur son lieu de vacances en Grèce, qui a permis de faire avancer l’enquête. Les Américains ont mis la main sur le matériel informatique de ce Russe, déjà dans le viseur des autorités judiciaires internationales. Des mails, des identifiants et des pseudos ont permis, selon l’accusation, de démasquer Alexander Vinnik comme un des principaux administrateurs de la plateforme BTC-e et réceptionnaire des fonds transférés. Il aurait ainsi reçu 76% des rançons payées par les victimes du rançongiciel Locky, soit plus de 8 millions de dollars.

Remis à la France, Alexander Vinnik a tout au long de l’instruction opposé son droit au silence. « Il aura à cœur, devant le tribunal, d’exposer sa défense. Il n’a ni de près ni de loin à voir avec cette affaire qui le dépasse totalement », affirme un de ses avocats français, Me Frédéric Bélot. "Monsieur Vinik n’est pas derrière le rançongiciel Locky et n’a pas participé au blanchiment de l’argent qu’on lui reproche, il vivait très simplement, sans aucun faste", poursuit-il, arguant que la procédure américaine n’aurait pas été versée au dossier français et que l’accusation ne reposerait donc que sur des suppositions.