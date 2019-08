Un homme arrache la tête d'un coq vivant avec ses dents : "Ce sont des faits graves, punis par la loi"

C'est le représentant de la Fondation Brigitte Bardot dans les Pyrénées-Atlantiques qui a repéré la vidéo, et qui l'a partagée sur Twitter ce vendredi. "Je suis tombé sur cette vidéo par hasard il y a quelques jours. Ma mission était de retrouver l'auteur des faits", explique Daniel Raposo, délégué de la Fondation Brigitte Bardot pour les Pyrénées-Atlantique. "il fallait absolument dénoncer ces faits car ces faits sont graves et punis par la loi." Sur cette vidéo qui aurait été tournée en juin 2019 on voit un homme, identifié comme un joueur de pelote basque Bixente Larralde, arracher la tête d'un coq vivant avec ses dents.





La Fondation Brigitte Bardot va porter plainte. "C'est toujours choquant et écoeurant de voir qu'en 2019 on tue encore des animaux pour s'amuser. Ce monsieur peut être un exemple pour les jeunes, donc il ne faut pas qu'on se dise que ce genre d'acte peut rester impuni", a également expliqué Raposo auprès de l'AFP.