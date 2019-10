Blanchiment aggravé : 5 ans et 4 ans d'emprisonnement pour le couple Balkany

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Fabien Crombé s'est intéressé ce vendredi 18 octobre 2019 au procès des époux Balkany poursuivis pour "blanchiment à grande échelle" et pour "corruption".

Le jugement au procès du couple Balkany est tombé ce vendredi. Patrick et Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de "blanchiment aggravé" et condamnés respectivement à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement, assorti d'une peine de dix ans d'inéligibilité. Ils ont fait appel. Le maire de Levallois-Perret a en revanche été relaxé du délit de "corruption" et de "prise illégale d'intérêt". Mais pourquoi le couple a-t-il été jugé une nouvelle fois ?



