"Bout de bois" ou "matraque" lors de l'"acte 6" ? Eric Drouet attend son jugement ce mercredi

GILETS JAUNES - Eric Drouet connaîtra son jugement ce mercredi. Poursuivi pour avoir participé à une manifestation non déclarée l'hiver dernier en possession d'un "bout de bois" selon lui ou d'une "matraque" selon l'accusation, il risque jusqu’à quatre mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende.

La version d’Eric Drouet évoque un "bout de bois" donné "en souvenir par son père". Celle du procureur décrit une "matraque" dans un objectif "d’insurrection". Poursuivi pour avoir participé à une manifestation non déclarée avec un objet dans son sac, Eric Drouet connaîtra son sort ce mercredi 4 septembre. Il y a deux mois, devant le tribunal correctionnel de Paris, le parquet avait requis quatre mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende contre cette figure des Gilets jaunes.

Les faits qu’on lui reproche ont eu lieu le 22 décembre dernier. On est alors au 6e "acte" de ce mouvement de contestation, et Eric Drouet apparaît dans l’opinion publique comme un manifestant séditieux prêt à "rentrer dans l’Elysée". Alors, lorsque l’événement, initialement prévu à Versailles, est décalé à Montmartre, les forces de l’ordre scrutent ses moindres gestes. Et l'interpellent quelques heures plus tard, au milieu des manifestants, dans une ruelle du quartier de la Madeleine. Dans son sac, une "matraque en bois avec une lanière accrochée de façon artisanale comme pour l’accrocher au poignet", est retrouvée, selon un communiqué du parquet.

Relâché le lendemain, Eric Drouet passe devant la justice le 5 juin dernier. On lui reproche une "participation à un groupement formé en vue de violences ou de dégradations" et le "port d'arme prohibé de catégorie D". Aux yeux du procureur, ce routier "est volontairement" venu avec cet objet et ce dans une "logique de violence". Un argument appuyé par une publication sur le groupe Facebook de ce trentenaire père de famille qui écrivait : "Rejoignez-nous ! Besoin d'aide", dans laquelle il voit une "logique d’affrontement".