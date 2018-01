Braquage au Ritz : la totalité des 4 millions d'euros de butin retrouvée

Il est environ 17H30, mercredi, lorsque trois hommes cagoulés et gantés pénètrent dans l'hôtel par l'arrière du bâtiment, rue Cambon. Munis de haches et d'armes de poing, ils brisent les vitrines et font main basse sur des bijoux et montres de luxe exposés. Mais lorsqu'ils cherchent à prendre la fuite en faisant le chemin inverse, ils se heurtent toutefois à des portes bloquées. "Évidemment dans ce genre d'établissement, il y a un système de sécurité et d'alarme", souligne une source policière. Les trois hommes jettent alors des sacs par la fenêtre à deux complices qui attendent dehors. Le premier prend la fuite en voiture, le second en moto. Jeudi, la voiture a été retrouvée dans le département du Val d'Oise, au nord de la capitale.





Originaires de la région parisienne, les trois individus arrêtés "approchent la trentaine" et "sont bien connus des services de police pour des vols avec arme, violences, recels". Leur garde à vue, qui peut s'étendre jusqu'à 96 heures, a été prolongée jeudi soir pour une durée de 24 heures.