Brassard police, matraques et casque presse : 2 vigiles pris à tort pour des casseurs

Face aux juges, Salim et Daniel plaident la bonne foi. Ils se sont "retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment." Pour leurs avocats, les armes, la caméra, le casque et le brassard sont le résultat d'une fâcheuse somme de circonstances et la police a "inventé tout un scénario". Etaient-ils des Gilets Jaunes casseurs ? Les investigations des policiers sur le profil des deux vigiles n’ont rien donné. Ils n’ont participé à aucune des manifestations précédentes et le seul 'lien' est l’appartenance de Salim au groupe Facebook La France en Colère.





Concernant la caméra, les policiers n'ont trouvé aucune image compromettante. La carte mémoire renfermait neuf vidéos de quelques secondes des magasins des Champs Elysées et les vigiles n’ont pas utilisé le casque.





Pour le brassard police, Daniel affirme l'avoir retrouvé par terre dans le bar et avait "l'intention de le rendre". Le policier propriétaire du fameux brassard qui a, entre temps été identifié, ignorait d'ailleurs où il l'avait perdu et n’avait jamais porté plainte.





La détention des matraques est plus problématique. Les deux hommes expliquent que ce matériel est indispensable dans leur métier. D'après leur avocat, des vies ont même été sauvées car elles permettent à Salim et Daniel de séparer des individus qui se battraient à coups de couteaux et de tournevis.