Brest : le détenu fiché S radicalisé qui s'est évadé est toujours en fuite

Un détenu "fiché S" de la maison d'arrêt de Brest s'est évadé mercredi matin lors d'un transfert médical et est toujours activement recherché ce jeudi matin.





Les faits se sont déroulés "entre 09H00 et 10H00" devant le CHU brestois et "ça s'est passé extrêmement vite, dès l'arrivée sur place", a précisé à l'AFP l'administration pénitentiaire. Alors que le prisonnier était escorté par des agents pénitentiaires vers le centre hospitalier de Morvan. L'homme de 21 ans, écroué pour des faits de vol, s'est enfui en courant jusqu'à un véhicule qui l'attendait à proximité. Un agent est parvenu "à le plaquer une première fois au sol mais le détenu s'est relevé et a rejoint un véhicule de type Peugeot 306 où au moins deux hommes l'attendaient", a indiqué le Syndicat National Pénitentiaire Force Ouvrière sur Twitter.





Lui et ses complices ont ensuite forcé la barrière de l'hôpital. Considéré comme "dangereux" par la police selon nos informations, l'évadé est depuis activement recherché. "Il fait l'objet d'une fiche S parce qu'il a une tendance à la radicalisation et qu'il est suivi pour ça", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Récappé. Il n'a cependant jamais été condamné pour des faits de terrorisme ou d'apologie du terrorisme, a-t-il ajouté.