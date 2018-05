Brest : le détenu fiché S qui s'est évadé lors d'un transfert médical est suivi pour radicalisation

Un détenu de la maison d'arrêt de Brest s'est évadé ce mercredi matin lors d'un transfert médical et était activement recherché, ont appris l'AFP et LCI auprès de l'établissement pénitentiaire et de la police. Le détenu, âgé de 21 ans et écroué pour vol, a réussi à s'échapper au moment de son arrivée à l'hôpital où il devait être pris en charge. Selon nos informations, il s'est enfui à bord d'un véhicule qui l'attendait à proximité. Ils ont forcé la barrière de l'hôpital





Le détenu est "fiché S", selon un tweet du Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. Il serait également suivi pour radicalisation, a appris l'AFP de sources concordantes.