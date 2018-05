Brest : qui est Antony P., le détenu fiché S qui s’est évadé ?

Un détenu de la maison d’arrêt de Brest a pris la poudre d’escampette ce mercredi. Le jeune homme de 21 ans a profité d’un transfert aux urgences de l’hôpital de la ville pour s’évader. Il a fait croire aux surveillants qu’il refaisait ses lacets avant de partir en courant et de s’engouffrer dans un véhicule qui l’attendait. Il est actuellement toujours recherché. "Le parquet de Brest a immédiatement ouvert une enquête du chef d'évasion avec violence et a saisi la Direction inter-régionale de la police judiciaire (DIPJ) et la brigade des fugitifs", a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué, précisant que le détenu était fiché S. LCI fait le point sur le profil du fugitif.