Bruxelles : ouverture du premier procès de Salah Abdeslam

Jusqu'à la dernière minute, les chiens renifleurs ont passé au peigne fin le Palais de Justice de Bruxelles et notamment la salle d'audience où se tient le procès de Salah Abdeslam. Les autorités belges ne veulent prendre aucun risque car c'est le détenu le plus sensible et le plus surveillé d'Europe. Salah Abdeslam et son coprévenu Sofiane Ayari sont entourés de deux policiers d'élite cagoulés. Des victimes des attentats du 13 novembre 2015 sont présentes au tribunal. Les deux prévenus sont jugés pour leur participation à une fusillade avec une équipe de policiers franco-belges en mars 2016. Mais Salah Abdeslam, le principal prévenu, continue à se murer dans le silence.



