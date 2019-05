Bygmalion, écoutes téléphoniques, financement libyen... Ces affaires qui empoisonnent encore Nicolas Sarkozy

De quoi parle-t-on ? Cette enquête de cinq ans vise des soupçons de financement illégal. Nicolas Sarkozy est suspecté d'avoir fait financer sa campagne de 2007 grâce aux fonds du colonel libyen Mouammar Kadhafi. Depuis 2013, les juges du parquet de Paris enquêtent sur des charges de trafic d'influence, de corruption active et passive, de faux et usage de faux. En 2016, l'homme d'affaires Ziad Takieddin a directement mis en cause Nicolas Sarkozy et l'ancien secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant, affirmant avoir lui-même joué les intermédiaires et, à trois reprises, transporté pour 500.000 d'argent liquide au ministère de l'Intérieur alors occupé par Nicolas Sarkozy.





Où en est-on ? Après deux jours de garde à vue dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre, Nicolas Sarkozy a été mis en examen le 21 mars 2018 pour "recel de détournements de fonds publics libyens", "financement illégal de campagne électorale" et "corruption passive". Il est placé sous contrôle judiciaire et a notamment l'interdiction d'entrer en contact avec plusieurs de ses proches, dont Claude Guéant. Ce dernier a été mis en examen en mars 2016 pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, suite à la découverte de la vente de deux tableaux flamands dont la justice soupçonne qu'elle ait pu maquiller un virement suspect de 500.000 euros sur son compte. En mars, sur TF1, Nicolas Sarkozy avait dénoncé "une machination".