"On les a tous tués" : au procès de l'attentat contre Charlie, les images de la tuerie figent le tribunal

Quelques minutes plus tard, la cour visionne cette fois l'arrivée des terroristes, extraites des caméras de vidéo surveillance du journal. En noir et blanc, dépourvues de son, mais suffisantes à montrer l'horreur et la barbarie… Après s'être trompés plusieurs fois d'endroits, les frères Kouachi, vêtus de noir, cagoulés, armés jusqu'aux dents, font leur entrée dans la rédaction, guidés par Corinne Rey, dessinatrice de Charlie Hebdo qu'ils viennent de prendre en otage. Puis ils tirent sur un homme assis à son bureau. Simon Fieschi, webmaster, tombe à terre. Les deux hommes disparaissent des écrans, puis réapparaissent, moins de deux minutes plus tard. L'un d'eux lève un doigt vers le ciel. Et les deux terroristes repartent, après avoir assassiné la quasi intégralité d'une rédaction et de ses invités.

"Quatre personnes sont en urgence absolue. Monsieur Sourisseau [Riss], monsieur Fieschi, monsieur Lançon, monsieur Nicolino", détaille l'enquêteur à la barre après la diffusion de ces images. "Ils sont évacués. Certains survivants ont pu rester en vie car ils ont fait semblant d'être morts". Et le fonctionnaire de rappeler qu'avant de quitter les lieux, un des deux hommes dira : "C'est bon, on les a tous tués". Le visionnage s'achèvera sur celles d'Ahmed Merabet, blessé, puis achevé au sol et la fuite des deux assassins. Dans la salle, un silence assourdissant.