Cagnotte : Dettinger réclame trois millions d'euros

Lors de la manifestation des gilets jaunes du 5 janvier dernier, Christophe Dettinger avait été filmé en train de boxer un gendarme. C'est ce qui lui a notamment valu son surnom de boxeur de gendarmes. Il avait été arrêté par la suite et condamné à un an de prison. Pour l'aider avec les frais de justice, sa famille avait ouvert une cagnotte Leetchi qui a récolté plus de 145 000 euros en seulement 48 heures. Cependant, mardi dernier, Christophe Dettinger et son épouse ont porté plainte contre la plateforme et réclament 3 274 920 euros. A quoi correspond cette somme faramineuse ?



Ce jeudi 21 mars 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la plainte de Christophe Dettinger contre Leetchi ainsi que la somme faramineuse qu'il réclame. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 21/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.