Calais : la justice a relâché l'agresseur d'une policière faute de traducteur

Faute de traducteur, le tribunal a relâché l'un des agresseurs d'une policière à Calais. Une décision qui révolte les syndicats de police de cette région. Les Calaisiens, eux aussi, expriment leur colère et leur incompréhension envers ce jugement. En interruption totale de travail pendant six jours, la policière souffre de contusions au visage et d'un hématome aux jambes. Sa famille en appelle à Emmanuel Macron qui avait promis lors de sa visite à Calais qu'aucune agression des policiers ne resterait impunie.



