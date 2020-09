Féminicide "sauvage" de Natacha : son compagnon condamné à 27 ans de prison

Les journées de procès ont été marquées par le récit insoutenable des violences et brimades subies par Natacha, de l'emprise sous laquelle cet homme de 38 ans l'a tenue pendant leurs dix-huit années de relation, d'où sont nés quatre enfants. L'accusé, alcoolique et consommateur de drogue, était "habité par une jalousie paranoïaque et considér[ait] que sa compagne était sa chose". Déjà condamné pour violences conjugales, sur sa compagne et sur une mineure de moins de 15 ans, fille de cette dernière, la dangerosité de Maurice Patrac était connue de toutes et tous au village d'Alzonne, où les habitants, dont le maire, avait déjà conseillé à Natacha de partir.

Le meurtre s'est noué le 20 juillet 2017, alors que la victime était sortie acheter des médicaments. Ne la voyant pas rentrer, le meurtrier s'est mis à sa recherche, en compagnie de Steven, son neveu, et la compagne de ce dernier. Le trio la retrouvera à Carcassonne peu avant minuit, avant qu'elle ne l'emmène dans un champ pour la battre, à l'aide d'une matraque hérissée de clous. Le supplice se poursuivra au domicile conjugal, où Natacha mourra, dans une mare de sang, tuée à coups de pierre. Maurice Patrac sera arrêté dès le lendemain par les gendarmes, alertés par sa sœur.