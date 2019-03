Cardinal Barbarin : condamné, il démissionne

Pour l'Église catholique, c'est un nouveau séisme. Mgr Barbarin, l'une des principales figures de l'institution dans notre pays, va abandonner son titre de cardinal. "J'ai décidé d'aller voir le saint-père pour lui remettre ma démission" a-t-il annoncé au cours d'une conférence de presse après son jugement. La justice a tranché en précisant qu'il avait, en conscience, voulu préserver l'Église. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis.



