Carlos Ghosn a démissionné de Renault, le tandem Senard-Bolloré aux commandes

Accusé par la justice japonaise, lâché par l'État français, Carlos Ghosn a démissionné de son poste de PDG de Renault mercredi soir. Une démission confirmée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui a indiqué à l'AFP que l'administrateur référent de Renault, Philippe Lagayette, a "reçu hier soir la lettre de démission de Carlos Ghosn". Et d'affirmer dans une interview à Bloomberg que "désormais il est temps de mettre en place une nouvelle gouvernance parce que le plus important aujourd'hui, c'est de préparer le futur de Renault et de l'alliance".





La démission de Carlos Ghosn fait entrer Renault dans une nouvelle ère. Un conseil d'administration, qui s'est tenu dans la matinée, a officiellement intronisé un nouveau tandem à la tête du constructeur, composé de Thierry Bolloré, jusqu'alors adjoint de Carlos Ghosn, nommé directeur général, et de Jean-Dominique Senard, actuel patron de Michelin, élu président de Renault.