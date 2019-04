Carlos Ghosn arrêté à Tokyo sur de nouveaux soupçons de malversations financières

Il avait quitté sa cellule le 6 mars, libéré sous caution (8 millions d'euros). Un répit de courte durée. Jeudi matin, Carlos Ghosn a été cueilli à son domicile par des membres du bureau des procureurs de Tokyo. Ces derniers l’ont arrêté sur de nouveaux soupçons de malversations financières, relatent en chœur les médias japonais. Selon la NHK, il est pourtant "extrêmement rare" qu'un suspect soit arrêté une nouvelle fois alors qu’il avait été libéré.





Dans un communiqué envoyé à l’AFP, l’ancien PDG de Renault-Nissan a déploré une "arrestation révoltante et arbitraire". "Pourquoi venir m'arrêter alors que je n'entravais en rien la procédure en cours sinon pour me briser ?", s’étonne-t-il avant d’ajouter fermement : "Je suis innocent de toutes les accusations infondées portées contre moi et des faits qui me sont reprochés".