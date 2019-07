Carlos Ghosn attaque Nissan et Mitsubishi pour "rupture abusive" de contrat

Arrêté, incarcéré puis assigné à résidence à Tokyo depuis fin 2018, Carlos Ghosn n’est plus le PDG de Renault et Nissan. Il avait démissionné de son poste fin janvier dernier. En revanche, le chef d’entreprise libano-brésilo-français n’avait pas quitté ses fonctions au sein de NMVB, la filiale commune de Nissan et Mitsubishi basée aux Pays-Bas.