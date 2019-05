Carlos Ghosn : trois questions autour de la vidéo de la soirée fastueuse organisée à Versailles

Plus de 150 personnes déambulent dans les couloirs où se tiennent les festivités, se prennent en photo dans les galeries, contemplent les œuvres inestimables qui ornent les murs du Château. Pour assister à cet événement, une tenue irréprochable était exigée... tout comme une "discrétion totale". Comme l’écrit le carton d'invitation consulté par Les Echos, ils sont là en honneur de l'Alliance Renault-Nissan.

Jeff Bezos, le patron d’Amazon, que l’on voit pris en photo dans ce haut lieu de la monarchie française, a répondu à l'invitation. C’est aussi le cas du comédien français François Cluzet, qui apparaît avant un long travelling sur des lustres. Mais aussi la femme de l’ancien premier ministre britannique, Cherie Blair, et des dizaines de grandes personnalités libanaises, tous proches du dirigeant de l’entreprise automobile, que celui-ci accueille par de généreuses accolades.





Minute par minute, on découvre un luxueux décor dans lequel Louis XVI et sa cour auraient sans souci pu festoyer. Luths, cierges, pyramides de macarons agrémentent le spectacle. A cette mise en scène s’ajoutent des figurants en tenus d’époque. Mouche sur teint pâle et perruque d'époque, ils jouent de la musique d'époque, dansent, ou simplement se prêtent au jeu des photographies. En somme, ils feraient presque passer cette séquence pour un extrait de film historique du genre "Marie-Antoinette" de la réalisatrice Sofia Coppola, dont les Ghosn sont fans. Un bond dans le temps que seuls les voitures et les téléphones portables viennent bousculer. Contrairement au losange de l’entreprise automobile, que l'on aperçoit nulle part au long des 8 minutes.