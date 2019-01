Carole Ghosn interpelle Human Rights Watch sur les conditions de détention de son mari

Carole Ghosn, la femme du puissant dirigeant de Renault, a écrit une lettre à l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch où elle dénonce les "rudes" conditions de détention de son mari.





Dans ce courrier de neuf pages que l'Agence France Presse a pu consulter dimanche 13 janvier, Carole Ghosn déplore le fait que son mari soit détenu, depuis son arrestation le 19 novembre, dans une cellule éclairée nuit et jour, et qu'il n'ait pas accès à son traitement médical quotidien. L'homme d'affaires de 64 ans est inculpé au Japon pour abus de confiance et minoration de déclarations de revenus aux autorités boursières sur huit années. Il clame son innocence.