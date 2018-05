Castration chimique pour les violeurs : Wauquiez la réclame, mais de quoi parle-t-on exactement ?

Une castration chimique n'est pas une véritable castration car il n'y a ni mutilation ni ablation des parties génitales. Ce n'est pas non plus une stérilisation. C'est un traitement, qui consiste en une injection tous les trois, ou en une prise régulière de comprimés. Ces médicaments sont des "anti-androgènes" qui simulent la production d'hormones, notamment de testostérone, afin que le cerveau n'en produise plus et que la libido soit coupée.





La castration chimique" est donc un traitement réversible, comme le dit lui-même Laurent Wauquiez. Certains professionnels, comme le sexologue Jacques Waynberg, parlent ainsi de "camisole chimique", que l'on peut retirer. Il est également possible de contrer l'effet de ces "antihormones", de prendre de la testostérone, ce qui annulerait les effets en une semaine.