"Ce n'est pas un mauvais homme " : la sidérante annonce des aveux de Jonathann Daval par son avocat

Après 24 heures de garde à vue, Jonathann Daval a avoué avoir tué "accidentellement" par étranglement, selon les dires de ses avocats, son épouse Alexia, dont le corps calciné avait été retrouvé fin octobre dans un bois en Haute-Saône. L'informaticien de 34 ans "a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas et il regrette", ont affirmé ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer. "Nous pensons qu’il était au bout et qu’il fallait que ça sorte."