Chambéry : poursuivi pour harcèlement moral après le suicide de sa compagne, il est relaxé

Et pour cause, ce procès n'a eu lieu que quelques jours avant l'adoption par le Sénat de la proposition de loi relatif aux violences conjugales, faisant suite au Grenelle du même nom. Adopté le 9 juin, ce texte consacre un article au harcèlement moral au sein du couple dans lequel il s'agit notamment pour le législateur de reconnaître à l’avenir cette nouvelle infraction.

Les faits remontent au 12 février 2016. Une jeune femme de 23 ans se défenestre du deuxième étage d'un immeuble du centre-ville, depuis l'appartement de son compagnon avec lequel elle entretient une relation depuis cinq mois à peine. Une relation au cours de laquelle son comportement avait changé, selon des témoignages : elle s'était renfermée, ne sortant plus comme à son habitude et s'interdisant certains vêtements.

Si l'homme avait confié à l'audience avoir tenu des "propos inqualifiables", le lien avec la mort de la petite amie n'a cependant pas pu être établi. La présidente de la juridiction Aude Favoulet a brièvement justifié cette décision, évoquant l'"absence de caractérisation d'un lien de causalité certain entre les propos et les comportements (du mis en cause), et la dégradation des conditions de vie altérant la santé" de la jeune femme.

Un appel de la décision est pour l'instant à l'étude.