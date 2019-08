Chantiers navals de Saint-Nazaire : l'enquête visant Alexis Kohler classée sans suite

Il devient alors directeur financier du n°2 mondial du fret maritime, avec l'accord de la commission de déontologie, qui s'appuie sur une garantie fournie par Emmanuel Macron selon laquelle son "hémisphère droit" a été tenu éloigné des dossiers MSC. Dans sa plainte, Anticor déplorait notamment que Kohler n'ait "pas hésité à intervenir sur le dossier de reprise des chantiers de l'Atlantique/STX en tant que représentant de MSC, quelques mois après avoir été en charge du même dossier en tant que directeur adjoint de cabinet puis directeur de cabinet auprès du ministre de l'Economie et des Finances".





Des récriminations qui aboutiront au dépôt d'une plainte pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, aujourd'hui classées sans suite par le PNF, qui doit faire face aux récents départs successifs de trois de ses figures, la procureure Eliane Houlette et les juges Tournaire et Van Ruymbeke. Dans un communiqué publié le 22 août, le parquet explique qu'"après un an d'enquête, l'analyse des éléments recueillis par la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) de la direction générale de la police judiciaire ne permet pas de caractériser les infractions initialement suspectées".