Chirurgien accusé de pédophilie : huis clos total pour le procès de Joël Scouarnec

Trois des quatre victimes avaient annoncé leur intention de demander le huis clos, pour protéger leur intimité. La cour d'assises de Charente-Maritime leur a accordé ce droit. Ce vendredi matin, le procès de Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien digestif aujourd'hui âgé de 69 ans, s'est ouvert à Saintes et se tiendra donc jusqu'à mardi à huis clos, total.

Le sexagénaire est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineures : deux nièces, une ancienne patiente et une fillette âgée de 6 ans au moment des faits en 2017 l'accusent. Interpellé le 2 mai 2017, le médecin a reconnu des attouchements mais nié toute pénétration devant les enquêteurs. Il avait été mis en examen et écroué deux jours plus tard.