Vers un procès pour Karim Benzema ? Retour sur l'affaire de la sextape de Valbuena

13 AVRIL 2016 : PAS D'EURO POUR BENZEMA

Même si plus rien ne l'empêche de jouer, Karim Benzema est privé d'Euro. Dans un tweet, l'attaquant des Bleus annonce qu'il ne participera pas à la compétition en France. Dans un communiqué, la Fédération française de football justifie sa décision par la volonté "d'oeuvrer à l'unité, au sein et autour du groupe, l'exemplarité et la préservation du groupe".

16 DÉCEMBRE 2016 : LA PROCÉDURE SE POURSUIT

La justice valide l'enquête du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, la procédure se poursuit. Les principaux suspects, Karim Benzema en tête, demandaient notamment l'annulation des écoutes litigieuses. La justice demande aussi au juge d'envisager la mise en examen de Djibril Cissé, pourtant ressorti libre de sa garde à vue le 13 octobre 2015.

11 JUILLET 2017 : UNE VICTOIRE JUDICIAIRE POUR BENZEMA

La chambre criminelle de la Cour de cassation donne gain de cause au camp Benzema. Son arrêt infirme une décision de la Cour d'appel de Versailles qui avait validé la procédure. Ses avocats remettaient en cause le rôle de "Lukas", le pseudonyme choisi par l'enquêteur, qui aurait participé de façon "trop active à la commission des faits" et ainsi "incité l'infraction".

26 JUILLET 2017 : LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE BENZEMA LEVÉ

Le contrôle judiciaire du Madrilène est intégralement levé par le juge d'instruction. Il avait été ordonné le 5 novembre 2015, avant d'être partiellement assoupli mi-février 2016. "On est très satisfait de cette nouvelle victoire. On attend désormais la mise hors de cause totale de Karim Benzema dans cette affaire", réagit auprès de l'AFP son avocat, Me Sylvain Cormier.

8 NOVEMBRE 2018 : L'ENQUÊTE FINALEMENT VALIDÉE

Malgré une première requête en nullité, la cour d'appel de Paris valide l'enquête, ouvrant ainsi la voie à un procès. Le trio Benzema, Houass, Zenati forme un pourvoi devant la Cour de cassation, qui doit se prononcer en assemblée plénière.

9 DÉCEMBRE 2019 : BENZEMA DÉNONCE UNE "MASCARADE"

Après avoir statué sur le respect de la loyauté de la preuve concernant les agissements de l'enquêteur sous couverture, l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirme la validité de l'enquête et les méthodes employées dans ce dossier. "La mascarade continue", a réagi Karim Benzema dans la soirée, ajoutant que "la vie continue".