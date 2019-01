Clip polémique "Pendez les blancs " : 5000 euros d'amende avec sursis requis à l'encontre du rappeur Nick Conrad

Il est apparu chic et soigné. Grand fin, manteau gris et noir, veste grise, chemise blanche, pantalon noir, cravate et chaussures noires vernies, Nick Conrad était presque méconnaissable. Ce rappeur inconnu au bataillon jusqu'en septembre dernier, date de la diffusion de son clip "Pendez les Blancs ", était jugé ce mercredi pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie".





A l'audience, et comme il l'avait fait à l'époque de la polémique autour du morceau, il a répété qu'il voulait "inverser le rôle des Blancs et des Noirs" et qu'il n'avait pas imaginé que les gens puissent prendre cela au "premier degré". Le procureur, pour qui l'artiste a " a outrepassé les limites autorisées de la liberté d'expression dans ce genre singulier qu'est le rap " et qui n'a pas donné "d'explications" convaincantes, a requis à son encontre une peine de 5000 euros d'amende assortie d'un sursis.