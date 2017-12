Collision de Millas : l'avocate des familles réclame "que les expertises aient lieu très rapidement"

Le 14 décembre dernier, un car scolaire entrait en collision avec un train, entraînant la mort de six collégiens, un drame qui a ému la France entière. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce terrible accident, car les versions des différents protagonistes s'opposent. La conductrice du bus a toujours assuré avoir vu les barrières du passage à niveau levées. Mais sa version contredit les premières "constatations matérielles" dont avait fait état le procureur de Marseille et qui allaient "plutôt dans le sens d'une barrière fermée", tout comme les témoignages du conducteur du TER et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. Alors qui dit vrai ? Pour Me Jehanne Collard, avocate d'une partie des familles de victimes, il devient urgent de lancer les expertises.