Compteurs Linky : le Conseil d'Etat saisi par UFC-Que choisir pour dénoncer "l’inaction coupable de l’Etat"

Avant d'ajouter : "L'UFC-Que Choisir passe donc à l'action en saisissant le Conseil d'Etat pour enjoindre l'Etat d'adopter dans les plus brefs délais les textes manquants." Par ailleurs, l'association "exige" du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, "qu'il informe (enfin !)" sur les suites données aux travaux engagés en juin 2018 par Nicolas Hulot à la suite des critiques de l’association et de la Cour des Comptes.





Ce dernier avait à l'époque demandé qu'un travail "soit engagé avec la CRE et ENEDIS pour envisager les possibilités d’évolution des modalités de rémunération de l’opérateur" et avait indiqué que de "nouvelles modalités d’accès aux données de consommation" devaient être développées, "afin de permettre un accès plus facile aux données pour les consommateurs qui le souhaitent."