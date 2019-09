Eric Zemmour définitivement condamné pour des propos anti-musulmans tenus dans une émission

JUSTICE - Éric Zemmour est définitivement condamné à 3.000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse après des propos anti-musulmans tenus en 2016. Ces mots avaient été prononcés dans le cadre de l'émission "C à vous" sur France 5.

Éric Zemmour est définitivement condamné à 3.000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse après des propos anti-musulmans tenus en 2016, après le rejet de son pourvoi en cassation, selon une décision consultée jeudi par l'AFP. Dans un arrêt rendu mardi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du polémiste contre sa condamnation par la cour d'appel de Paris le 3 mai 2018.

Lors de l'émission "C à vous" diffusée le 6 septembre 2016 sur France 5, il avait notamment estimé qu'il fallait donner aux musulmans "le choix entre l'islam et la France". Il avait également affirmé que la France vivait "depuis trente ans une invasion" et que "dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées" se jouait une "lutte pour islamiser un territoire", "un djihad".