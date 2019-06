Condamné à 25 ans prison : Ian Bailey toujours libre

C'est une affaire judiciaire qui est un mystère depuis 22 ans. Qui a tué Sophie Toscan du Plantier, l'épouse du producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier ? La justice française a désigné vendredi 31 mai 2019 un coupable. Elle a condamné le seul et unique suspect du dossier, Ian Bailey, à 25 ans de prison. Mais l'homme était absent de son procès. L'Irlande n'a jamais accepté de l'extrader.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.