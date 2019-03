Condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels, le cardinal Barbarin annonce qu'il va remettre sa démission au pape

Entre le silence coupable et l'"erreur d'appréciation", la justice a tranché. Le cardinal Philippe Barbarin, qui incarne depuis trois ans en France la crise de l'Église face à la pédophilie, a été condamné ce jeudi par le tribunal de Lyon à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse envers un mineur entre 2014 et 2015. Peu après cette annonce, ce dernier a annoncé qu'il allait remettre sa démission au pape. "Il me recevra dans quelques jours", a indiqué devant la presse l'archevêque de Lyon après avoir dit "prendre acte de la décision du tribunal". "Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire toute ma compassion pour les victimes", a-t-il ajouté.





Dans la foulée de l'annonce de la condamnation, ses avocats avaient de leur côté annoncé qu'ils feraient appel. "La motivation du tribunal ne me convainc pas. Nous allons donc contester cette décision par toutes les voies de droit utiles", a indiqué Jean-Félix Luciani, en relevant qu'il "était difficile pour le tribunal de résister à une telle pression avec des documentaires, un film... Ça pose de vraies questions sur le respect de la Justice".





Pour rappel, le prélat, et les cinq autres accusés encouraient trois ans de prison et 45.000 euros d'amende. S'agissant de ces derniers, le tribunal a considéré que les faits étaient, selon les cas, soit pas constitués soit prescrits et n'a donc pas prononcé de condamnation à leur encontre.