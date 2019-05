La SNCF devra payer les jours de repos des grévistes

Les syndicats de cheminots ont obtenu gain de cause. Jeudi, la justice a condamné en appel la SNCF à payer les jours de repos des grévistes du printemps 2018. Le groupe se refusait à les payer, estimant que les 36 jours non consécutifs de cette grève "perlée" contre la réforme ferroviaire constituaient un seul et même mouvement.





La Cour d'appel confirme ainsi le jugement rendu en première instance, qui invalidait le "cumul de chaque période de grève pour le calcul des retenues sur salaire" de la part de la SNCF.