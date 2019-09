Condamnés pour fraude fiscale, les époux Balkany pourraient quand même se présenter aux municipales

JUSTICE - Le tribunal a prononcé des peines de prison ferme et d'inéligibilité pour les deux époux Balkany, assorties d'un mandat de dépôt pour le maire de Levallois, vendredi 13 septembre. Une condamnation qui n'empêche pas le couple de se présenter aux prochaines élections municipales.

Quand il l'avait annoncé, lors d'un conseil municipal de décembre 2018, et alors qu'il pouvait sentir sur son cou le souffle de ses procès pour fraude fiscale et prise illégale d'intérêt, Patrick Balkany avait encore étonné par son optimisme. Fanfaronnade pour impressionner son opposition ? Coup d'esbroufe pour conjurer le sort ? En tout cas, on pouvait bien lire, dans les colonnes du Parisien, ce jour-là, toute la confiance du maire de Levallois, dans une réponse à son adversaire préféré Arnaud de Courson : "Non seulement je vais être candidat aux municipales, mais je le serai également aux cantonales [les départementales, ndlr] pour vous battre."

Cette confiance affichée alors qu'une condamnation à une peine d'inéligibilité lui pendait au nez n'était pourtant pas un coup de bluff. En effet, l'ex-député LR et son adjointe et épouse, Isabelle Balkany, bien que condamnés à des peines de prison ferme et à plusieurs années d'inéligibilité, pourront concourir au prochain scrutin électoral hexagonal. En effet, l'intéressé avait depuis longtemps prévenu qu'il ferait appel. "Deuxième instance, Cour de cassation, Cour européenne, et après je prends ma retraite", avait-il assuré, goguenard, aux caméras de Quotidien, quelques jours avant le jugement.