"C'est n'importe quoi" : la libération annoncée de 5000 détenus inquiète le personnel pénitentiaire

"De qui se moque-t-on ? Franchement, comme si c'était le moment !", "Libérer des milliers de détenus aujourd'hui, c'est n'importe quoi !". C'est peu dire que l'annonce faite par Nicole Belloubet lundi dernier aux syndicats du personnel pénitentiaire a suscité la grogne. Dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, le ministère de la Justice a en effet présenté aux organisations représentatives des ordonnances de simplification permettant ces libérations. Une réunion à laquelle participaient notamment magistrats, greffiers, surveillants et éducateurs.

Les prisons françaises, qui souffrent de surpopulation chronique, comptent plus de 70.000 détenus pour quelque 61.000 places opérationnelles. "Le ministère de la Justice a ciblé les détenus dont les reliquats de peine sont inférieurs à deux mois. Les courtes peines", nous indique un représentant FO-Pénitentiaire ce mercredi. "Cela se fera ensuite selon l'appréciation des juges", poursuit-il, précisant cependant que l'aménagement de peine ne sera pas systématique.

Sur quels critères les détenus seront-ils libérables ? "On ne sais pas dans le détail. Mais heureusement, on nous précise que détenus incarcérés pour des faits de terrorisme, de violences conjugales, de violences graves ou visés par des procédures criminelles sont exclus... Il ne manquerait plus que ça", ajoute-t-on chez FO Pénitentiaire.

"Pourquoi ne pas libérer tout le monde en raison du coronavirus ?", se demandent, sarcastiques, plusieurs membres de différents syndicats pénitentiaires. "L'important pour nous, ça n'est pas de libérer des gens qui ont été condamnés et qui purgent leur peine. C'est d'équiper les agents pour les protéger", poursuit-on chez FO. "On nous avait promis des masques en quantité, 500 litres de gel hydro-alcoolique. Nous n'avons pas le gel. 100.000 masques ont été livrés lundi dans les prisons, mais on ne nous les a pas donnés. Ils attendent le pic...", ironise un représentant syndical.