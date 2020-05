En Polynésie, des dons à la Croix Rouge pour effacer les amendes liées au confinement

L'idée est originale et devrait porter ses fruits. En milieu de semaine, les autorités judiciaires de Polynésie française ont annoncé la mise en place d'une procédure exceptionnelle qui permettra aux plus de 7000 de contrevenants de l'archipel de réparer leur incivilité en faisant preuve de générosité. Ainsi, ceux et celles qui n'auraient pas respecté la période de confinement sur l'une des îles de l'archipel pourront, au lieu de payer leur amende, faire un don à la Croix-Rouge.

Le but de cette opération de "don au titre d’une réparation" est de secourir les plus démunis avec un don de ceux qui se sont mal comportés. Cela évitera aux contrevenants d’être poursuivis devant le juge pénal.

Brigitte Angibaud, avocate générale qui est à l’origine du projet citée par Tahiti-Infos indique ainsi que"cette réponse pénale hors-norme est née de la confrontation du comportement de gens qui se sont mis en marge et d’autres gens qui avaient besoin, pendant la pandémie, de plus de solidarité. Et la justice saura tenir compte de l’expression de cette solidarité".