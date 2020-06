Coronavirus: le parquet de Paris ouvre une enquête après avoir reçu 62 plaintes ou signalements

Y-a-t-il eu ou non une mauvaise gestion de la crise sanitaire ? C'est à cette vaste question que devra répondre la justice. Ce mardi 9 juin, plusieurs mois après l'apparition du Covid-19 sur la planète, le parquet de Paris a fait savoir qu'il avait ouvert une enquête préliminaire le 8 juin suite à de nombreuses plaintes et signalements.

L'enquête préliminaire ouverte vise principalement les délits de "mise en danger de la vie d’autrui", "non-assistance à personne en péril, "abstention volontaire de combattre un sinistre dangereux, et "homicides et blessures involontaires. "Cette enquête n'est pas là pour définir des responsabilités politiques ou administratives mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de décideurs nationaux" a indiqué le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, à l'Agence France Presse.

"Le parquet de Paris a été, à ce jour et depuis le 24 mars dernier, destinataire de 62 plaintes ou signalements liés à l’épidémie de Coronavirus, précise le parquet dans un communiqué ce jour. Ces plaintes, établies le plus souvent contre des personnes non dénommées (plaintes contre X), émanent de particuliers ou de collectifs professionnels (syndicats ou associations). Elles mettent en cause, pour la plupart, différentes instances, structures ou départements ministériels ainsi que des responsables administratifs, décideurs publics".

Cette enquête est une première réponse judiciaire à des plaintes, plus ou moins circonstanciées reçues par le parquet de Paris pendant le confinement. Elles ont été déposées par des proches de victimes, des organisations professionnelles ou encore, dans une "démarche pétitionnaire", via des plaintes-types publiées sur le site internet plaintecovid.fr.

Ces plaintes contre X ciblent parfois nommément des responsables de l'administration, notamment le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, en première ligne médiatique lors de l'épidémie en France, ou encore Santé Publique France. Sont également visés, entre autres, l'administration pénitentiaire et le ministère du Travail.

L'enquête ouverte lundi par le parquet ne concerne pas le chef de l'Etat, irresponsable pénalement, et les membres du gouvernement, dont la responsabilité relève de la Cour de la justice de la République, saisie à ce jour de 80 plaintes.