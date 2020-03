Coronavirus : le procès des attentats de janvier 2015 en France reporté

Le 15 mars, le ministère de la Justice avait indiqué que les tribunaux en France seraient fermés à partir de lundi 16 mars en raison du coronavirus sauf pour le traitement des "contentieux essentiels". Dans ce message, la ministre avait appelé également à repousser, "dans la mesure du possible", les procès d'assises. Elle ordonnait aussi des mesures "pour éviter la circulation du virus en détention", en limitant par exemple "au strict minimum" les extractions judiciaires.

Les "contentieux essentiels" comprennent "les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire", les "comparutions immédiates", "les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention". Cela concerne aussi "les audiences du juge de l’application des peines" ainsi que celles du "tribunal pour enfants et du juge pour enfants" pour "la gestion des urgences", ou encore "les permanences du parquet".