Accusé de "faux témoignage", le professeur Raoult porte plainte contre Martin Hirsch

Le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Martin Hirsch, n'avait pas tardé à réagir. Une semaine plus tard, dans une lettre adressée à Richard Ferrand, il avait estimé que les déclarations du professeur "semblent s'apparenter à un faux témoignage". Martin Hirsch avait contesté deux passages de l'audition du Pr Raoult: d'une part, une estimation des taux de décès de malades en réanimation, et de l'autre, des propos sur un patient chinois de 80 ans hospitalisé à Paris fin janvier et qui était décédé mi-février

Entre Didier Raoult et Martin Hirsch, la guerre est déclarée. Entendu le 24 juin devant l'Assemblée nationale, l'infectiologue marseillais avait vivement critiqué l'organisation "totalement archaïque" des tests de dépistage du Covid-19 en France, qui a empêché selon lui de les utiliser de façon plus large. Il avait également dénoncé la gestion de la crise sanitaire dans la capitale.

Le 6 juillet, le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch avait indiqué que le La mortalité des patients atteints de Covid-19 dans les services de réanimation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est estimée entre 25% et 35%, et non 43% comme affirmé par Didier Raoult. Selon les données de Si-Vic, système du ministère de la Santé pour le suivi des patients en cas de situation sanitaire exceptionnelle, le taux de mortalité en réanimation "ressort aujourd'hui à l'Assistance publique à 25%", a-t-il indiqué devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. Selon une autre source, la cohorte de patients constituée par l'AP-HP pour suivre les patients pris en charge dans ses 39 hôpitaux, "nous estimons ce taux entre 31% et 35%", a-t-il ajouté.